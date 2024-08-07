Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, заступник Білоцерківської міської ради Анатолій Кравець, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, народні депутати України Юрій Камельчук та Валентин Наливайченко, економіст і фінансист Олександр Савченко, а також військовий оглядач Михайло Жирохов.

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Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде ситуація у Курській області Росії. Експерти розкажуть, чи справді Збройні сили України здійснили прорив кордону.

Окрім того, гості ефіру обговорять нові правила перебування чоловіків у прикордонні, а також можливість зменшення призовного віку в Україні.

Крім того, прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.