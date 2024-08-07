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Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, заступник Білоцерківської міської ради Анатолій Кравець, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, народні депутати України Юрій Камельчук та Валентин Наливайченко, економіст і фінансист Олександр Савченко, а також військовий оглядач Михайло Жирохов.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде ситуація у Курській області Росії. Експерти розкажуть, чи справді Збройні сили України здійснили прорив кордону.

Окрім того, гості ефіру обговорять нові правила перебування чоловіків у прикордонні, а також можливість зменшення призовного віку в Україні.

Крім того, прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

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08:27 Іран створив новий БпЛА типу Shahed, що може перехоплювати американські дрони

08:26 Росіяни обстріляли Запорізьку область — є жертви

08:22 Олімпіада-2024, дванадцятий день — Хижняк побореться за золоту медаль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 ЗСУ розгромили вісім танків та 29 бойових машин окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

08:00 Гроші на дітей за кордоном — українцям доступна допомога у 40 тис. грн

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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