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Прорыв ВСУ в Курскую область и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

Прорыв ВСУ в Курскую область и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Прорыв ВСУ в Курскую область и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

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08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Прорыв ВСУ в Курскую область и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко, заместитель Белоцерковского городского совета Анатолий Кравец, политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, народные депутаты Украины Юрий Камельчук и Валентин Наливайченко, экономист и финансист Александр Савченко, а также военный обозреватель Михаил Жирохов.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новости.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира станет ситуация в Курской области России. Эксперты расскажут, действительно ли Вооруженные силы Украины совершили прорыв границы.

Кроме того, гости эфира обсудят новые правила пребывания мужчин в приграничных районах, а также возможность уменьшения призывного возраста в Украине.

Кроме того, прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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07:21 В Закарпатье военный отказался выполнять приказ командира — как его наказал суд

07:14 В Киевской области слышны взрывы — в ОВА сообщили о работе ПВО по беспилотнику

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