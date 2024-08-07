Прорыв ВСУ в Курскую область и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко, заместитель Белоцерковского городского совета Анатолий Кравец, политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, народные депутаты Украины Юрий Камельчук и Валентин Наливайченко, экономист и финансист Александр Савченко, а также военный обозреватель Михаил Жирохов.

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Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира станет ситуация в Курской области России. Эксперты расскажут, действительно ли Вооруженные силы Украины совершили прорыв границы.

Кроме того, гости эфира обсудят новые правила пребывания мужчин в приграничных районах, а также возможность уменьшения призывного возраста в Украине.

Кроме того, прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.