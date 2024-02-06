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Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

06 лютого 2024 р. 15:00

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

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12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

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10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

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У Вашингтоні завершився Український тиждень, у рамках якого громадські та релігійні діячі, а також політики проводили зустрічі й намагалися переконати конгресменів США у тому, що допомога нашій державі має бути непохитною. Серед тих, хто адвокатував питання — українські діти, яких незаконно депортували в РФ. 

Про те, як пройшов Український тиждень та його результати розповіла з місця подій журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Український тиждень у Вашингтоні

За словами уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, наразі депортованими або незаконно переміщеними у межах окупованих територій вважаються 19 546 дітей. З них вдалося повернути 518. 

Діти, які приїхали до Штатів, хотіли розповісти американцям про біль, яку відчувають мільйони українців. 

"Я приїхала в Америку з надією розповісти свою історію, щоб весь світ відчув ту біль, яку відчувають мільйони українців, яку відчувають діти, яких розлучають з батьками, яких віддають в армію РФ, який заставляють служити країні, в якій ти не хочеш жити", — сказала одна з них. 

Своєю чергою, під час зустрічей представники Конгресу США неодноразово заявляли про те, що стоятимуть пліч-о-пліч з Україною у її боротьбі проти РФ. 

"Ми розуміємо, що ненависть — це корінь біди в Україні. Це рак, який має метастази. Якщо ви не зупиняєте рак на початкових стадіях, буде проблема. Ненависть має бути зупинена", — сказав один із конгресменів. 

У рамках Українського тижня також провели український молитовний сніданок — це подія, яка відбувається вже 18 років поспіль й має на меті адвокатування допомоги Україні та продовження її співпраці зі Штатами.

Крім того, українські релігійні та політичні діячі зустрілися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном та донесли йому листа, аби він продовжував підтримувати Україну. 

Варто зазначити, що адвокація допомоги Україні триватиме у Вашингтоні впродовж лютого до річниці повномасштабного вторгнення. 

Нагадаємо, у рамках Українського тижня у Вашингтоні народна депутатка Олександра Устінова розповіла, чому важливо продовжувати співпрацю зі Штатами. 

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15:39 Байден заявив, що нещодавно спілкувався із покійним президентом Франції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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