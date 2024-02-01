У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

У рамках Українського тижня у Вашингтоні, який триває з 29 січня по 3 лютого, журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалася з ексуповноваженим з прав дитини Миколою Кулебою. Він, зокрема, розповів про дітей, які стали свідками воєнних злочинів росіян проти українців.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

У Вашингтоні виступили діти-свідки війни

Як відомо, у рамках Українського тижня у Вашингтоні перед політиками та громадськими діячами виступили українські діти, які стали свідками воєнних злочинів росіян в Україні. За словами Миколи Кулеби, на сьогоднішній день сотні тисяч таких дітей стали заручниками війни, яку розв'язала РФ. І дуже важливо, аби світ почув їхній голос та історії.

"Якщо американці не довіряють дорослим, то почуйте дітей, почуйте їхні історії. Це діти-свідки воєнних злочинів, діти, які були викрадені, діти, яких переховували в Росії, з яких робили росіян, яких налаштовували проти України і не давали жодної можливості повернутися. І ці діти свідчать сьогодні перед американцями, що було з ними", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, у рамках Українського тижня у Вашингтоні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими та розповів про подальші плани.