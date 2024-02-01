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В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

1 февраля 2024 г. 15:48

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15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

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14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

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13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

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09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

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В рамках Украинской недели в Вашингтоне, которая проходит с 29 января по 3 февраля, журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук пообщалась с экс-уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой. Он, в частности, рассказал о детях, ставших свидетелями военных преступлений россиян против украинцев.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В Вашингтоне выступили дети-свидетели войны

Как известно, в рамках Украинской недели в Вашингтоне перед политиками и общественными деятелями выступили украинские дети, ставшие свидетелями военных преступлений россиян в Украине. По словам Николая Кулебы, на сегодняшний день сотни тысяч таких детей стали заложниками войны, которую развязала РФ. И очень важно, чтобы мир услышал их голос и истории.

"Если американцы не доверяют взрослым, то услышьте детей, услышьте их истории. Это дети-свидетели военных преступлений, дети, которые были похищены, дети, которых прятали в России, из которых делали россиян, которых настраивали против Украины и не давали никакой возможности вернуться. И эти дети свидетельствуют сегодня перед американцами, что было с ними", — сказал Кулеба.

Напомним, в рамках Украинской недели в Вашингтоне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными и рассказал о дальнейших планах.

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