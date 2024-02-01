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Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

01 лютого 2024 р. 09:53

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З 29 січня по 3 лютого триватиме Український тиждень у Вашингтоні, де релігійні, політичні та громадські діячі адвокатують допомогу Україні. Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахімія розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про подальші плани щодо обміну полонених українців та прокоментував нові домовленості з США про виробництво зброї.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Арахамія про обмін полонених та виробництво зброї з США

Наразі, за словами Давида Арахамії, ведеться робота щодо організації великого обміну полоненими. Ті, хто займається цим питанням, постійно тримають зв'язок з родичами українців, які знаходяться у російському полоні. 

"Намагаємося організувати великий обмін, не 200, а 1000 людей. Над цим спеціальна група працює понад рік, і вже є певні напрацювання. Якщо це буде здійснено, то це буде велика новина, радісна новина", — сказав  Арахамія. 

Депутат підкреслив, що найближчим часом не варто очікувати досягнення домовленостей у конгресі США щодо фінансування. Втім, сторони мають певні напрацювання щодо створення в Україні підприємств із виробництва зброї.

"Люди слідкують за Конгресом. Вони за Верховною Радою не слідкують так, як за Конгресом. Хотілося б привезти із США позитивні новини щодо голосування. Проте думаю, цього разу ми це не привеземо. Після того, як тут була конференція щодо оборонних технологій, сформувалися гарні напрацювання зі створення спільних підприємств у військовій галузі", — додав нардеп. 

Нагадаємо, що Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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