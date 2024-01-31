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В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

31 січня 2024 р. 17:38

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Україна провела з Росією черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 207 бійців ЗСУ, серед них — захисники Маріуполя. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Україна провела обмін військовополоненими з РФ

Президент зазначає, сьогоднішній обмін вже 50, який провели за час повномасштабної війни. Загалом вдалося повернути 3035 людей. 

"Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина — захисники Маріуполя", — сказав Зеленський. 

Президент підкреслив, що у процесі обміну військовополонених брали активну участь Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко.

Нагадаємо, 3 січня в Україну повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Усі вони перебували у російському полоні.

Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Усього вдалося звільнити 230 людей.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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