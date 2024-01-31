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В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

31 января 2024 г. 17:38

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Украина провела с Россией очередной обмен военнопленными. Домой вернулись еще 207 бойцов ВСУ, в том числе защитники Мариуполя.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украина провела обмен военнопленными из РФ

Президент отмечает, что сегодняшний обмен уже 50, который провели за время полномасштабной войны. Всего удалось вернуть 3035 человек.

"Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в процессе обмена военнопленных активно участвовали Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко.

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в русском плену.

Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто сегодня вернулся из российского плена . Всего удалось освободить 230 человек.

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