Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

С 29 января по 3 февраля пройдет Украинская неделя в Вашингтоне, где религиозные, политические и общественные деятели адвокатируют помощь Украине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналисту Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по поводу обмена пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Арахамия об обмене пленных и производстве оружия из США

По словам Давида Арахамии, сейчас ведется работа по организации большого обмена пленными. Те, кто занимается этим вопросом, постоянно поддерживают связь с родственниками украинцев, которые находятся в российском плену.

"Пытаемся организовать большой обмен, не 200, а 1000 человек. Над этим специальная группа работает более года, и уже есть определенные наработки. Если это будет осуществлено, это будет большая новость, радостная новость", — сказал Арахамия.

Депутат подчеркнул, что в ближайшее время не следует ожидать достижения договоренностей в Конгрессе США по финансированию. Впрочем, у сторон есть определенные наработки по созданию в Украине предприятий по производству оружия.

"Люди следят за Конгрессом. Они за Верховной Радой не следят так, как за Конгрессом. Хотелось бы привезти из США положительные новости по голосованию. Однако думаю, на этот раз мы это не привезем. После того, как здесь была конференция по оборонным технологиям, сформировались хорошие наработки по созданию совместных предприятий в военной отрасли", — добавил нардеп.

Напомним, что Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.