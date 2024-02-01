Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

У рамках Українського тижня у Вашингтоні, який проходить з 29 січня по 3 лютого, журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалася з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Він, зокрема, прокоментував крайній обмін полоненими та розповів про подальші плани.

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Лубінець про обмін полоненими з РФ

Дмитро Лубінець наголосив, що цей обмін полоненими, який став 50-м з початку повномасштабного вторгнення, точно не останній. Над цим питанням працює велика група людей.

"Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх. Ми точно не будемо зупинятися і будемо далі шукати варіанти повернення наших героїв та героїнь додому", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, що вчора, в останній день січня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 207 бійців ЗСУ.

На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна вміє досягати свого, що підтверджує сьогоднішнє повернення українських оборонців.