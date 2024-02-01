Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ arrow

Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

01 лютого 2024 р. 10:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

Text

08:00 Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

31 січня 2024
Text

19:00Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Text

18:08 Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

Text

17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

Text

17:07 Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

Text

15:34 Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

Text

08:00 Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

31 січня 2024
Text

19:00 Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Text

18:08 Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

Text

17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

Text

17:07 Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

Text

15:34 Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

У рамках Українського тижня у Вашингтоні, який проходить з 29 січня по 3 лютого, журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалася з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Він, зокрема, прокоментував крайній обмін полоненими та розповів про подальші плани. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Лубінець про обмін полоненими з РФ

Дмитро Лубінець наголосив, що цей обмін полоненими, який став 50-м з початку повномасштабного вторгнення, точно не останній. Над цим питанням працює велика група людей. 

"Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх. Ми точно не будемо зупинятися і будемо далі шукати варіанти повернення наших героїв та героїнь додому", — сказав Лубінець. 

Нагадаємо, що вчора, в останній день січня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися  207 бійців ЗСУ.

На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна вміє досягати свого, що підтверджує сьогоднішнє повернення українських оборонців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:36 Буде більше дронів — у Міноборони провели зустріч із понад сотнею виробників БпЛА

11:33 Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1

11:20 Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

11:14 Командир Азову прокоментував повернення 207 українських військових з полону

11:07 Рахунки за газ з 1 лютого — які ціни за кубометр та хто може не платити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 На Харківщині колишня сільська голова заволоділа бюджетними коштами — їй оголосили підозру

10:56 Дніпро-1 надовго втратив одного з лідерів команди перед другою частиною сезону

10:54 У Львові стартує пілотний проєкт з рекрутингу

10:50 РФ тримає у Чорному морі значну частину споряджених кораблів — яка загроза

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

11:36 Буде більше дронів — у Міноборони провели зустріч із понад сотнею виробників БпЛА

11:33 Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1

11:20 Мешканці Одеси залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

11:14 Командир Азову прокоментував повернення 207 українських військових з полону

11:07 Рахунки за газ з 1 лютого — які ціни за кубометр та хто може не платити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 На Харківщині колишня сільська голова заволоділа бюджетними коштами — їй оголосили підозру

10:56 Дніпро-1 надовго втратив одного з лідерів команди перед другою частиною сезону

10:54 У Львові стартує пілотний проєкт з рекрутингу

10:50 РФ тримає у Чорному морі значну частину споряджених кораблів — яка загроза

10:35 Розпочалося засідання суду у справі оборудки на закупівлю снарядів для ЗСУ

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

06:30 ППО, танки і артилерія — яку зброю Греція може передати Україні

30 січня 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці січня

29 січня 2024
Новина з відео

18:30 Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Ексклюзив

06:18 Напад Путіна на НАТО та мобілізація депутатів: інтерв'ю Чернєва

Новина з фото

05:42 Ціни в Україні у 2024 році. На скільки в магазинах здорожчали мука, каші та цукор

Новина з фото

04:10 Ціни на оренду в Україні — як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

31 січня 2024
Text

19:00 Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Text

18:08 Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

Text

17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

Text

17:07 Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

Text

15:34 Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

Text

14:20 Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК