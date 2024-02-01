Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

В рамках Украинской недели в Вашингтоне, которая проходит с 29 января по 3 февраля, журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук пообщалась с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем. Он, в частности, прокомментировал крайний обмен пленными и рассказал о дальнейших планах.

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Лубинец об обмене пленными с РФ

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что этот обмен пленными, ставший 50-м с начала полномасштабного вторжения, точно не последний. Над этим вопросом работает большая группа людей.

"Задача стоит — вернуть абсолютно всех. Мы точно не будем останавливаться и будем дальше искать варианты возвращения наших героев и героинь домой", — сказал Лубинец.

Напомним, вчера, в последний день января, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 207 бойцов ВСУ.

На обмен отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина умеет добиваться своего, что подтверждает сегодняшнее возвращение украинских защитников.