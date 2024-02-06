Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

В Вашингтоне завершилась Украинская неделя, в рамках которой общественные и религиозные деятели, а также политики проводили встречи и пытались убедить конгрессменов США в том, что помощь нашему государству должна быть непоколебимой. Среди адвокатировавших вопрос — украинские дети, которых незаконно депортировали в РФ.

О том, как прошла Украинская неделя и ее результаты, рассказала с места событий журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Украинская неделя в Вашингтоне

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, в настоящее время депортированными или незаконно перемещенными в пределах оккупированных территорий числятся 19 546 детей. Из них удалось вернуть 518.

Приехавшие в Штаты дети хотели рассказать американцам о боли, которую испытывают миллионы украинцев.

"Я приехала в Америку с надеждой рассказать свою историю, чтобы весь мир ощутил ту боль, которую испытывают миллионы украинцев, которую испытывают дети, которых разъеденяют с родителями, которых отдают в армию РФ, которых принуждают служить стране, в которой ты не хочешь жить", — сказала одна из них.

В свою очередь, во время встреч представители Конгресса США неоднократно заявляли о том, что будут стоять бок о бок с Украиной в ее борьбе против РФ.

"Мы понимаем, что ненависть — это корень беды в Украине. Это рак, имеющий метастазы. Если вы не останавливаете рак на начальных стадиях, будет проблема. Ненависть должна быть остановлена", — сказал один из конгрессменов.

В рамках Украинской недели также провели украинский молитвенный завтрак — это событие, которое происходит уже 18 лет подряд с целью адвокатирования помощи Украине и продолжения ее сотрудничества со Штатами.

Кроме того, украинские религиозные и политические деятели встретились со спикером Конгресса Майком Джонсоном и донесли ему письмо, чтобы он продолжал поддерживать Украину.

Стоит отметить, что адвокация помощи Украине продлится в Вашингтоне в течение февраля к годовщине полномасштабного вторжения.

Напомним, в рамках Украинской недели в Вашингтоне народный депутат Александр Устинов рассказал, почему важно продолжать сотрудничество со Штатами.