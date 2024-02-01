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Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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У Вашингтоні з 29 січня по 3 лютого триває Український тиждень, де релігійні, політичні та громадські діячі адвокатують допомогу Україні. Народна депутатка Олександра Устінова розповіла журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про те, чому важливо важливо працювати на всі фронти і підтримувати зв'язки зі США.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Устінова про важливість підтримувати зв'язки із США

Передусім, за словами Олександри Устінової, Америка — ключовий партнер України.

"Ми відверто говоримо американцям на всіх рівнях, що без вас ми можемо програти цю війну", — сказала депутатка. 

Вона додала, що у Конгресі США політики ґрунтуються на тому, що хочуть їхні виборці. І через це важливо постійно нагадувати про війну в Україні та наголошувати на важливості допомоги. 

"Ми маємо працювати і на економічному фронті, релігійному. Тим паче, коли республіканці в Конгресі мають консервативні погляди. Ми маємо не втратити цей шанс і цю двопартійну підтримку, яка в нас вже була", — додала Устінова. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США є одним із найбільших донорів України. За його словами, найголовнішим пріоритетом для нашої держави у співпраці з партнерами є підзвітність та прозорість.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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