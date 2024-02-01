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Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

1 февраля 2024 г. 17:18

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16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

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15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

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14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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В Вашингтоне с 29 января по 3 февраля проходит Украинская неделя, где религиозные, политические и общественные деятели адвокатируют помощь Украине. Народный депутат Александра Устинова рассказала журналисту Новини.LIVE Ульяне Бойчук о том, почему важно важно работать на всех фронтах и поддерживать связи с США.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Устинова о важности поддерживать связи с США

В первую очередь, по словам Александры Устиновой, Америка — ключевой партнер Украины.

"Мы откровенно говорим американцам на всех уровнях, что без вас мы можем проиграть эту войну", — сказала депутат.

Она добавила, что в Конгрессе США политики основываются на том, что хотят их избиратели. И поэтому важно постоянно напоминать о войне в Украине и подчеркивать важность помощи.

"Мы должны работать и на экономическом, религиозном фронте. Тем более, когда республиканцы в Конгрессе имеют консервативные взгляды. Мы должны не упустить этот шанс и эту двухпартийную поддержку, которая у нас уже была", — добавила Устинова.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.

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