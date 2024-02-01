Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

В Вашингтоне с 29 января по 3 февраля проходит Украинская неделя, где религиозные, политические и общественные деятели адвокатируют помощь Украине. Народный депутат Александра Устинова рассказала журналисту Новини.LIVE Ульяне Бойчук о том, почему важно важно работать на всех фронтах и поддерживать связи с США.

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Устинова о важности поддерживать связи с США

В первую очередь, по словам Александры Устиновой, Америка — ключевой партнер Украины.

"Мы откровенно говорим американцам на всех уровнях, что без вас мы можем проиграть эту войну", — сказала депутат.

Она добавила, что в Конгрессе США политики основываются на том, что хотят их избиратели. И поэтому важно постоянно напоминать о войне в Украине и подчеркивать важность помощи.

"Мы должны работать и на экономическом, религиозном фронте. Тем более, когда республиканцы в Конгрессе имеют консервативные взгляды. Мы должны не упустить этот шанс и эту двухпартийную поддержку, которая у нас уже была", — добавила Устинова.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США являются одним из самых больших доноров Украины. По его словам, главным приоритетом для нашего государства в сотрудничестве с партнерами является подотчетность и прозрачность.