У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Польський експерт та колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа став гостем студії Вечір.LIVE. Він відповів, чи закінчуються у російського диктатора Володимира Путіна гроші.

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Ефір Новини.LIVE

Пьотр Кульпа разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про стійкість українців, корупційні схеми Путіна та чому більшість поляків вірять у ймовірну агресію РФ проти НАТО.

Нагадаємо, російський політик, кандидат психологічних наук Леонід Гозман заявив, що не залишилося нікого, хто може перечити російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, очільник Кремля ймовірно зважає на думку хіба своїх експертів, наприклад, економістів.

Також ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За його словами, головна мете Путіна, це повне знищення суверенітету та територіальної цілісності України.