Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE arrow
У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

10 квітня 2024 р. 22:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Польський експерт та колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа став гостем студії Вечір.LIVE. Він відповів, чи закінчуються у російського диктатора Володимира Путіна гроші.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Пьотр Кульпа разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про стійкість українців, корупційні схеми Путіна та чому більшість поляків вірять у ймовірну агресію РФ проти НАТО.

Нагадаємо, російський політик, кандидат психологічних наук Леонід Гозман заявив, що не залишилося нікого, хто може перечити російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, очільник Кремля ймовірно зважає на думку хіба своїх експертів, наприклад, економістів. 

Також ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За його словами, головна мете Путіна, це повне знищення суверенітету та територіальної цілісності України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:22 Українцям в "Дії" доступні компенсації у 8 тис. грн — деталі

Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

22:13 Коли нардепи розроблять законопроєкт про мобілізацію — відповідь Міноборони

22:03 Вибухи у Вовчанську — окупанти поранили двох чоловіків

21:50 Український футболіст приїхав підписувати контракт з клубом, але через дії ТЦК СП потрапив на фронт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

21:43 Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки

21:38 В будинок воротаря Динамо та Чорноморця прилетіла ракета окупантів

21:23 У Києві високопосадовці США взяли участь у платформі донорів для України

21:20 Латвійська поліція затримала зловмисників, які зірвали український прапор у Ризі

22:22 Українцям в "Дії" доступні компенсації у 8 тис. грн — деталі

22:13 Коли нардепи розроблять законопроєкт про мобілізацію — відповідь Міноборони

22:03 Вибухи у Вовчанську — окупанти поранили двох чоловіків

21:50 Український футболіст приїхав підписувати контракт з клубом, але через дії ТЦК СП потрапив на фронт

21:43 Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:38 В будинок воротаря Динамо та Чорноморця прилетіла ракета окупантів

21:23 У Києві високопосадовці США взяли участь у платформі донорів для України

21:20 Латвійська поліція затримала зловмисників, які зірвали український прапор у Ризі

21:00 Атлетико — Боруссія Дортмунд — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

20:55 ПСЖ проти Барселони — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

12:50 День визволення Одеси від фашистських загарбників під звуки вибухів

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у квітні

06:22 Освіта у Франції — специфіка системи та можливості для українців

05:42 Дрони атакують Борисоглєбськ — що виготовлялося на ураженому авіаремонтному заводі

9 квітня 2024

19:30 Початок "Режисера" — в Одесі розпочали знімати фільм про Довженка

18:57 Студенти Львівського медуніверситету вийшли на протест  — що вимагають

06:40 Ціни на металобрухт у квітні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

05:42 Вибух дрона на ЗАЕС — чому Росія відновила ядерний шантаж

8 квітня 2024

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

7 квітня 2024

18:45 Пів року війни з Хамасом — підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю

Text

22:17 У Путіна закінчуються гроші — Кульпа в ефірі Новини.LIVE

Text

21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Text

20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

Text

19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація