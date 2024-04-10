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У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

10 апреля 2024 г. 22:17

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Text

19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Польский эксперт и бывший член правительства Польши Петр Кульпа стал гостем студии Вечір.LIVE. Он ответил, заканчиваются ли у российского диктатора Владимира Путина деньги.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Петр Кульпа вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят об устойчивости украинцев, коррупционных схемах Путина и почему большинство поляков верят в вероятную агрессию РФ против НАТО.

Напомним, российский политик, кандидат психологических наук Леонид Гозман заявил, что не осталось никого, кто может противоречить российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля вероятно учитывает мнение разве что своих экспертов, например, экономистов.

Также экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, зачем президент России ведет войну. По его словам, главная цель Путина, это полное уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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22:54 Как узнать, действительно ли вас забронировали на работе — объяснение юриста

22:53 Кого из украинцев могут исключить из военного учета — основания в 2024 году

22:50 Рафинья забил ПСЖ, Барселона ведет в счете во Франции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 На АЗС растут цены — где выгоднее заправиться завтра

22:44 В Украине по-летнему тепло — синоптики рассказали, в каких областях завтра будет солнечно

22:37 В Киеве в этом году ограничили работу фонтанов — в КГГА объяснили почему

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22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

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21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

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20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

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19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

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17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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