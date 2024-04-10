У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

Польский эксперт и бывший член правительства Польши Петр Кульпа стал гостем студии Вечір.LIVE. Он ответил, заканчиваются ли у российского диктатора Владимира Путина деньги.

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Эфир Новини.LIVE

Петр Кульпа вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят об устойчивости украинцев, коррупционных схемах Путина и почему большинство поляков верят в вероятную агрессию РФ против НАТО.

Напомним, российский политик, кандидат психологических наук Леонид Гозман заявил, что не осталось никого, кто может противоречить российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля вероятно учитывает мнение разве что своих экспертов, например, экономистов.

Также экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, зачем президент России ведет войну. По его словам, главная цель Путина, это полное уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины.