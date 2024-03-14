Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

За останні два роки фракція монобільшості "Слуги народу" спромоглася самостійно дати мінімальні 226 і більше голосів за лише під час 17 голосувань у Верховній Раді. Виникає питання — це криза монобільшості чи парламенту?

В ефірі Новини.LIVE розповідаємо, що насправді відбувається у Раді.

Ефір Новини.LIVE

Більшість цих голосувань відбулися напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну й стосувалися внесення змін до державного бюджету й організації роботи Верховної Ради в умовах дії воєнного стану.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали: Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, Олег Лісний, політолог, Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, Роман Бабій, народний депутат, МФО "Розумна Політика", Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень, Ростислав Балабан, політолог, Сергій Соболєв, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ та Олександр Юрченко, народний депутат України.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11079, згідно з яким пропонують мобілізувати українських ув'язнених. Проте сам текст законопроєкту відсутній.

Також нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу розповів, що військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон, однак можна було б надати таке право за умови щомісячних добровільних грошових внесків для Збройних сил України.