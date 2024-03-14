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Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

14 марта 2024 г. 8:06

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08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
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23:09В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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22:18Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

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22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

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20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

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19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

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19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
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23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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За последние два года фракция монобольшинства "Слуги народа" смогла самостоятельно дать минимальные 226 и более голосов только во время 17 голосований в Верховной Раде. Возникает вопрос — это кризис монобольшинства или парламента?

В эфире Новини.LIVE рассказываем, что действительно происходит в Раде.

Эфир Новини.LIVE

Большинство этих голосований прошли накануне полномасштабного вторжения России в Украину и касались внесения изменений в государственный бюджет и организацию работы Верховной Рады в условиях действия военного положения.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали: Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник, Олег Лесной, политолог, Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко, Роман Бабий, народный депутат, МФО "Разумная Политика", Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований, Ростислав Балабан, политолог, Сергей Соболев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ и Александр Юрченко, народный депутат Украины.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11079, согласно которому предлагают мобилизовать украинских заключенных. Однако сам текст законопроекта отсутствует.

Также нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазураш рассказал, что военнообязанным запрещено выезжать за границу, однако можно было бы предоставить такое право при условии ежемесячных добровольных денежных взносов для Вооруженных сил Украины.

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08:25 Отказ от мобилизации — возможно ли это и какие последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Скидки на оплату коммуналки — еще одна категория украинцев имеет право на льготу

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