Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

За последние два года фракция монобольшинства "Слуги народа" смогла самостоятельно дать минимальные 226 и более голосов только во время 17 голосований в Верховной Раде. Возникает вопрос — это кризис монобольшинства или парламента?

В эфире Новини.LIVE рассказываем, что действительно происходит в Раде.

Эфир Новини.LIVE

Большинство этих голосований прошли накануне полномасштабного вторжения России в Украину и касались внесения изменений в государственный бюджет и организацию работы Верховной Рады в условиях действия военного положения.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали: Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник, Олег Лесной, политолог, Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко, Роман Бабий, народный депутат, МФО "Разумная Политика", Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований, Ростислав Балабан, политолог, Сергей Соболев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ и Александр Юрченко, народный депутат Украины.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11079, согласно которому предлагают мобилизовать украинских заключенных. Однако сам текст законопроекта отсутствует.

Также нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазураш рассказал, что военнообязанным запрещено выезжать за границу, однако можно было бы предоставить такое право при условии ежемесячных добровольных денежных взносов для Вооруженных сил Украины.