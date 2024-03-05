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Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

05 березня 2024 р. 18:23

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18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Text

17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Text

17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

Text

15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

Text

14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

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Президентські праймеріз у США, ситуація на польському кордоні та візит спецпредставника Китаю. Ці та інші теми обговорювали дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що відбувається на польському кордоні

 В інтерв'ю, зокрема. підіймали такі теми:

— Скорочення міністерств в Україні.

— Скільки українців довіряють зовнішній політиці?

— Чергові погрози РФ.

— Візит спецпредставника Китаю.

— Заяви Макрона про західні війська.

— Ситуація на кордоні з Польщею. 

— Праймеріз у США. 

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжували блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект. 

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18:25 Миколаївські морпіхи показали, як знищують ворожу техніку

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18:12 Депутатів не випускають за кордон, засідання скасували — що відбувається у Раді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

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