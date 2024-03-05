Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Президентські праймеріз у США, ситуація на польському кордоні та візит спецпредставника Китаю. Ці та інші теми обговорювали дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

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Що відбувається на польському кордоні

В інтерв'ю, зокрема. підіймали такі теми:

— Скорочення міністерств в Україні.

— Скільки українців довіряють зовнішній політиці?

— Чергові погрози РФ.

— Візит спецпредставника Китаю.

— Заяви Макрона про західні війська.

— Ситуація на кордоні з Польщею.

— Праймеріз у США.

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжували блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.