Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Президентські праймеріз у США, ситуація на польському кордоні та візит спецпредставника Китаю. Ці та інші теми обговорювали дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
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Що відбувається на польському кордоні
В інтерв'ю, зокрема. підіймали такі теми:
— Скорочення міністерств в Україні.
— Скільки українців довіряють зовнішній політиці?
— Чергові погрози РФ.
— Візит спецпредставника Китаю.
— Заяви Макрона про західні війська.
— Ситуація на кордоні з Польщею.
— Праймеріз у США.
Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжували блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.
До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.