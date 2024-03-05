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Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

5 марта 2024 г. 18:23

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

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18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

Text

16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

Text

15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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14:40 Игнат ответил, действительно ли американские истребители F-35 защищают украинское небо

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13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

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Президентские праймериз в США, ситуация на польской границе и визит спецпредставителя Китая. Эти и другие темы обсуждали дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на польской границе

В интервью, в т.ч. поднимали следующие темы:

— Сокращение министерств в Украине.

— Сколько украинцев доверяют внешней политике?

— Очередные угрозы РФ.

— Визит спецпредставителя Китая.

— Заявления Макрона о западных войсках.

— Ситуация на границе с Польшей.

— Праймериз в США.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.

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18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

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17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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