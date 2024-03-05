Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Президентские праймериз в США, ситуация на польской границе и визит спецпредставителя Китая. Эти и другие темы обсуждали дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
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Что происходит на польской границе
В интервью, в т.ч. поднимали следующие темы:
— Сокращение министерств в Украине.
— Сколько украинцев доверяют внешней политике?
— Очередные угрозы РФ.
— Визит спецпредставителя Китая.
— Заявления Макрона о западных войсках.
— Ситуация на границе с Польшей.
— Праймериз в США.
Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.
К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.