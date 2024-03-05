Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Президентские праймериз в США, ситуация на польской границе и визит спецпредставителя Китая. Эти и другие темы обсуждали дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на польской границе

В интервью, в т.ч. поднимали следующие темы:

— Сокращение министерств в Украине.

— Сколько украинцев доверяют внешней политике?

— Очередные угрозы РФ.

— Визит спецпредставителя Китая.

— Заявления Макрона о западных войсках.

— Ситуация на границе с Польшей.

— Праймериз в США.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.