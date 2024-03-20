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Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США

Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США

20 березня 2024 р. 23:42

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21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

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Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Він зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, після чого відбулася спільна пресконференція.

На місці події побував журналіст Новини.LIVE.

Підтримка України від США

"Дякую за гостинність, дякуємо за партнерство з яким ми працювали через виклики та можливості, що стали перед нами протягом складних останніх двох років, поки Україна мужньо боролася проти натиску Росії", — сказав Салліван.

Він пригадав, як рік тому був у Києві разом з президентом США Джо Байденом — він приїхав з підтримкою українців та посланням до світу.

"Навіть не дивлячись на виклики, поставлені жорстоким агресором Росією, Київ все ще стояв.А зараз через два роки після початку цієї жорстокої атаки на вашу суверенність і територіальну цілісність Київ все ще стоїть, Україна все ще стоїть", — наголосив радник з нацбезпеки.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки мужності й відвазі українців та наголосив, що США вірять в перемогу України.

"Ми впевнені, що ви збудуєте світле майбутнє для українців, сильнішу демократію, стійку країну, яка відіб'є майбутню агресію. Ми — ваш партнер на кожному кроці", — зауважив Салліван.

Він додав, що США залишаються з Україною від початку повномасштабного вторгнення та надали велику підтримку і "так буде щодня".

Американський посадовець згадав питання через дискусію в Конгресі та тому, що минулі місяці пройшли без ухвалення додаткового закону.

"Ви заслужили на допомогу, за яку Байден бореться. Сенат ухвалив 60 млрд доларів, тепер працюємо з палатою представників. Але ми впевнені, що впораємося та отримаємо цю допомогу для України", — підкреслив Салліван.

Як відомо, тиждень тому США оголосили пакет допомоги на 300 млн доларів на боєприпаси для ППО та інших критичних поставок, які потрібні на передовій в Україні.

Радник з безпеки США підсумував, що вони будуть робити все можливе, аби далі підтримувати Україну на шляху до перемоги. 

Нагадаємо, під час зустрічі Салліван та Єрмак обговорили ситуацію на фронті, потреби війська та підтримку України.

Також ми писали, що Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму.

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23:19 Федоров розповів скільки дронів Україна може виробляти на рік

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22:57 Харків під ударом, чути гучні вибухи, — Терехов

22:55 Борги за комуналку — категорії громадян, яких обійдуть санкції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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