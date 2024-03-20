Єрмак заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для виділення допомоги Україні

Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Під час візиту він зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Кореспондент Новини.LIVE побував на спільній пресконференції.

Візит Саллівана в Україну

Під час зустрічі Салліван та Єрмак обговорили ситуацію на фронті, потреби війська та підтримку України.

"Я вкотре почув абсолютно беззаперечну двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Ми точно знаємо, що сьогодні адміністрація президента Байдена робить все можливе для ухвалення необхідного нам пакету допомоги", — сказав Єрмак журналістам.

Також відомо, що сторони обговорили підготовку до Вашингтонського саміту та першого інавгураційного саміту щодо Формули миру.

Раніше Єрмак запросив лідерів світу в Україну. Він хоче, щоб політики відчули впевненість в перемозі проти Росії.

Крім того, на сьогодні Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандум