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Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

20 марта 2024 г. 21:58

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Во время визита он встретился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на совместной пресс-конференции.

Визит Салливана в Украину

Во время встречи Салливан и Ермак обсудили ситуацию на фронте, нужды войск и поддержку Украины.

"Я в очередной раз услышал совершенно неоспоримую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. Мы точно знаем, что сегодня администрация президента Байдена делает все возможное для принятия необходимого пакета помощи", — сказал Ермак журналистам.

Также известно, что стороны обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту и первому инаугурационному саммиту по Формуле мира.

Ранее Ермак пригласил лидеров мира в Украину. Он хочет, чтобы политики ощутили уверенность в победе против России.

Кроме того, на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

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