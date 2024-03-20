Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Во время визита он встретился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на совместной пресс-конференции.

Визит Салливана в Украину

Во время встречи Салливан и Ермак обсудили ситуацию на фронте, нужды войск и поддержку Украины.

"Я в очередной раз услышал совершенно неоспоримую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. Мы точно знаем, что сегодня администрация президента Байдена делает все возможное для принятия необходимого пакета помощи", — сказал Ермак журналистам.

Также известно, что стороны обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту и первому инаугурационному саммиту по Формуле мира.

Ранее Ермак пригласил лидеров мира в Украину. Он хочет, чтобы политики ощутили уверенность в победе против России.

Кроме того, на сегодняшний день Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.