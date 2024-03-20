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Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

20 марта 2024 г. 23:42

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23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

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23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

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21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Он встретился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

На месте происшествия побывал журналист Новини.LIVE.

Поддержка Украины от США

"Спасибо за гостеприимство, спасибо за партнерство с которым мы работали из-за вызовов и возможностей, ставших перед нами в течение сложных последних двух лет, пока Украина мужественно боролась против давления России", — сказал Салливан.

Он вспомнил, как год назад был в Киеве вместе с президентом США Джо Байденом, он приехал с поддержкой украинцев и посланием к миру.

"Даже не смотря на вызовы, поставленные жестоким агрессором Россией, Киев все еще стоял. А сейчас через два года после начала этой жестокой атаки на вашу суверенность и территориальную целостность Киев все еще стоит, Украина все еще стоит", — подчеркнул советник по нацбезопасности.

Он отметил, что это стало возможным благодаря мужеству и отваге украинцев и подчеркнул, что США верят в победу Украины.

"Мы уверены, что вы построите светлое будущее для украинцев, более сильную демократию, устойчивую страну, которая отразит будущую агрессию. Мы — ваш партнер на каждом шагу", — отметил Салливан.

Он добавил, что США остаются с Украиной с начала полномасштабного вторжения и оказали большую поддержку и "так будет каждый день".

Американское чиновник вспомнил вопрос из-за дискуссии в Конгрессе и потому, что прошедшие месяцы прошли без принятия дополнительного закона.

"Вы заслужили помощь, за которую Байден борется. Сенат принял 60 млрд долларов, теперь работаем с палатой представителей. Но мы уверены, что справимся и получим эту помощь для Украины", — подчеркнул Салливан.

Как известно, неделю назад США объявили пакет помощи в размере 300 млн долларов на боеприпасы для ПВО и других критических поставок, которые нужны на передовой в Украине.

Советник по безопасности США подытожил, что они будут делать все возможное, чтобы дальше поддерживать Украину на пути к победе.

Напомним, во время встречи Салливан и Ермак обсудили ситуацию на фронте, нужды войск и поддержку Украины.

Также мы писали, что Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.

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22:55 Долги за коммуналку — категории граждан, которых обойдут санкции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:53 Ежемесячные премии для бойцов ВСУ — за что начисляют и в каком размере

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