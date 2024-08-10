Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Путін не планує йти на жодні переговори з Україною. Загострення ситуації в Курській області, на його думку, є лише прикрістю, яка викликає головний біль і роздратування, але не поразкою.

Про це в суботу, 10 серпня, в ефірі Вечір.LIVE розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Що каже представник російської опозиції про ситуацію на Курському напрямку

Політик зазначив, що вторгнення на територію Курської області не допоможе змінити владу в Росії, однак сприятиме захисту територіальної цілісності України.

"Ми всі бажаємо перемоги України, деокупації її територій, визнання несправедливості цієї війни усіма, але ми не можемо вважати варіант воєнного вторгнення в Росію реальним варіантом зміни влади в Росії. Це неможливо... Будь-яке воєнне вторгнення на територію РФ може принести моральну й психологічну користь, іміджеву вигоду та серйозні військові результати, але це не шлях до падіння режиму, на жаль", — пояснив Гудков.

Що кажуть про розвиток подій у Курській області інші експерти

Раніше військовослужбовець 47 ОМБр заявив, що "завдяки контрнаступальній операції ЗСУ на Курському напрямку" Україна матиме "козирі" під час перемовин з Росією. Також, на його думку, розгортання контрнаступальних дій на території Росії покращить становище українців на фронті.

А от речник УДА "Південь" Сергій Братчук впевнений, що успіхи на Курському напрямку сприятимуть визволенню українського Криму від окупантів. Він зазначив, що українські бійці зараз знищують усі логістичні можливості окупантів для відступу або перекидання бойових ресурсів.