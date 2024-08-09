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Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

09 серпня 2024 р. 17:24

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17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

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17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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Вже четвертий день тривають бойові дії у Курській області Росії. Захоплення такої великої території ворога дасть "козирі" Україні під час перемовин.

Про це розповів військовослужбовець 47 ОМБр Олександр в ефірі День.LIVE.

Наступ на Курську область

За словами військового, "завдяки контрнаступальній операції ЗСУ на Курському напрямку" Україна буде мати "козирі" під час перемовин з Росією. 

На думку Олександра, це покращить наше становище, і ми зможемо, мало того, що відтягнути війська з ділянок, де найбільш активний ворог.

"У той самий час, я думаю, що це може призвести до того, що ми будемо мати певні, назвімо це козирі, при переговорах. Тому що, хоч би що там було, воно до того йде. Якби цього ми не хотіли", — зазначив він.

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17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

17:30 В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

17:29 На трасі Одеса — Рені фіксуються затори — де водіям доведеться простояти сьогодні ввечері

17:20 Беленюк прокоментував те, що президент НОК не привітав його із бронзою на Олімпіаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:13 Відстрочка для студентів — юристка пояснила послідовність здобуття освіти

17:09 Уряд провів виїзне засідання на Чернігівщині — що обговорювали

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16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку