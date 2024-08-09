Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Вже четвертий день тривають бойові дії у Курській області Росії. Захоплення такої великої території ворога дасть "козирі" Україні під час перемовин.

Про це розповів військовослужбовець 47 ОМБр Олександр в ефірі День.LIVE.

Наступ на Курську область

За словами військового, "завдяки контрнаступальній операції ЗСУ на Курському напрямку" Україна буде мати "козирі" під час перемовин з Росією.

На думку Олександра, це покращить наше становище, і ми зможемо, мало того, що відтягнути війська з ділянок, де найбільш активний ворог.

"У той самий час, я думаю, що це може призвести до того, що ми будемо мати певні, назвімо це козирі, при переговорах. Тому що, хоч би що там було, воно до того йде. Якби цього ми не хотіли", — зазначив він.