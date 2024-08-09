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Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

9 августа 2024 г. 17:24

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17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

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14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

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13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

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 Уже четвертый день продолжаются боевые действия в Курской области России. Захват столь обширной территории врага даст "козыри" Украине во время переговоров.

Об этом рассказал военнослужащий 47 ОМБр Александр в эфире День.LIVE.

Наступление на Курскую область

По словам военного, "благодаря контрнаступательной операции ВСУ на Курском направлении" в Украины будут "козыри" во время переговоров с Россией.

По мнению Александра, это улучшит наше положение, и мы сможем мало того, что оттянуть войска из участков, где наиболее активный враг.

"В то же время, я думаю, что это может привести к тому, что мы будем иметь определенные, назовем это козыри, при переговорах. Потому что, что бы там ни было, оно к тому идет. Если бы этого мы не хотели", — отметил он.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:09 Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали

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