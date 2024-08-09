Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Уже четвертый день продолжаются боевые действия в Курской области России. Захват столь обширной территории врага даст "козыри" Украине во время переговоров.

Об этом рассказал военнослужащий 47 ОМБр Александр в эфире День.LIVE.

Наступление на Курскую область

По словам военного, "благодаря контрнаступательной операции ВСУ на Курском направлении" в Украины будут "козыри" во время переговоров с Россией.

По мнению Александра, это улучшит наше положение, и мы сможем мало того, что оттянуть войска из участков, где наиболее активный враг.

"В то же время, я думаю, что это может привести к тому, что мы будем иметь определенные, назовем это козыри, при переговорах. Потому что, что бы там ни было, оно к тому идет. Если бы этого мы не хотели", — отметил он.