Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про про перебіг бойових дій у Курській області та чому російського президента Володимира Путіна не проінформували про можливий наступ Збройних сил України. Також обговоримо реакцію США на прорив кордону Росії українськими військовими.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо про те, чому другий Саміт миру не буде початком переговорів з РФ. Розповімо про можливе різке підняття тарифів на газ в України. Не залишимо без уваги і передвиборчі перегони у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

російський опозиціонер, бізнесмен Евгеній Чічваркін;

народний депутат України VIII скликання Валерій Заружко.