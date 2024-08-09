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Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

09 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про про перебіг бойових дій у Курській області  та чому російського президента Володимира Путіна не проінформували про можливий наступ Збройних сил України. Також обговоримо реакцію США на прорив кордону Росії українськими військовими.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо про те, чому другий Саміт миру не буде початком переговорів з РФ. Розповімо про можливе різке підняття тарифів на газ в України. Не залишимо без уваги і передвиборчі перегони у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • російський опозиціонер, бізнесмен Евгеній Чічваркін;
  • народний депутат України VIII скликання Валерій Заружко.

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13:16 Нардепи готуються вивести з тіні три нелегальні ринки в Україні — деталі

13:10 Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

13:00 Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

12:59 Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Розбита техніка та трупи російських солдат — у мережі показали наслідки боїв у Курській області

12:53 Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі