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Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

9 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

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11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

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08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
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22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

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21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

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20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

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19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

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18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о ходе боевых действий в Курской области и почему российского президента Владимира Путина не проинформировали о возможном наступлении Вооруженных сил Украины. Также обсудим реакцию США на прорыв границы России украинскими военными.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим о том, почему второй Саммит мира не будет началом переговоров из РФ. Расскажем о возможном резком повышении тарифов на газ в Украине. Не оставим без внимания и предвыборную гонку в США.

Гости сегодняшнего эфира:

  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;
  • народный депутат Украины VIII созыва Валерий Заружко.

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