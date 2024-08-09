Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о ходе боевых действий в Курской области и почему российского президента Владимира Путина не проинформировали о возможном наступлении Вооруженных сил Украины. Также обсудим реакцию США на прорыв границы России украинскими военными.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим о том, почему второй Саммит мира не будет началом переговоров из РФ. Расскажем о возможном резком повышении тарифов на газ в Украине. Не оставим без внимания и предвыборную гонку в США.

Гости сегодняшнего эфира:

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;

народный депутат Украины VIII созыва Валерий Заружко.