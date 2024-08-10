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Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

10 августа 2024 г. 23:52

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23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

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22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

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Путин не планирует идти ни на какие переговоры с Украиной. Обострение ситуации в Курской области, по его мнению, является лишь досадой, вызывающей головную боль и раздражение, но не поражением.

Об этом в субботу, 10 августа, в эфире Вечір.LIVE рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Что говорит представитель российской оппозиции о ситуации на Курском направлении

Политик отметил, что вторжение на территорию Курской области не поможет сменить власть в России, однако будет способствовать защите территориальной целостности Украины.

"Мы все желаем победы Украины, деоккупации ее территорий, признания несправедливости этой войны всеми, но мы не можем считать вариант военного вторжения в Россию реальным вариантом смены власти в России. Это невозможно... Любое военное вторжение на территорию РФ может принести моральную и психологическую пользу, имиджевую выгоду и серьезные военные результаты, но это не путь к падению режима, к сожалению", — объяснил Гудков.

Что говорят о развитии событий в Курской области другие эксперты

Ранее военнослужащий 47 ОМБр заявил, что "благодаря контрнаступательной операции ВСУ на Курском направлении" Украина будет иметь "козыри" во время переговоров с Россией. Также, по его мнению, развертывание контрнаступательных действий на территории России улучшит положение украинцев на фронте.

А вот спикер УГА "Юг" Сергей Братчук уверен, что успехи на Курском направлении будут способствовать освобождению украинского Крыма от оккупантов. Он отметил, что украинские бойцы сейчас уничтожают все логистические возможности окупантов для отступления или переброски боевых ресурсов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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