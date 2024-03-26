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Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

26 березня 2024 р. 21:00

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21:00Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

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В гостях у студії Новини.LIVE найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру —  як не захворіти на туберкульоз та міфи про епілепсію.

Подивитись ефір можна о 21:05 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • прояви епілепсії;
  • міфи про неї;
  • профілактика туберкульозу;
  • шляхи його поширення.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

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21:00 Виключення чоловіків з бази Армор за запитом адвоката вже не працює — що трапилося

20:58 Синоптики назвали регіони, де завтра потеплішає до 15 градусів

20:55 Черги на кордоні України — де водіям доведеться затриматися сьогодні ввечері

20:40 Стартові склади на матч Україна — Ісландія — Ребров здивував вибором гравців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:35 У Росії заявили, що не воюють з ІДІЛ та підтримують терористичне угруповання

20:32 Прокурорів можуть зобов'язати вибачатися перед обвинуваченими у разі недоведення їх вини

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