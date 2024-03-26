Профілактика туберкульозу та міфи про епілепсію — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

В гостях у студії Новини.LIVE найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — як не захворіти на туберкульоз та міфи про епілепсію.
Подивитись ефір можна о 21:05 за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Євгеном Комаровським
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- прояви епілепсії;
- міфи про неї;
- профілактика туберкульозу;
- шляхи його поширення.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.
Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.