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Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

26 марта 2024 г. 21:00

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21:00Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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21:00 Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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В гостях у студии Новини.LIVE самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — как не заболеть туберкулезом и мифами об эпилепсии.

Посмотреть эфир можно в 21:05 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • проявления эпилепсии;
  • мифы о ней;
  • профилактика туберкулеза;
  • пути его распространения

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

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20:55 Очереди на границе Украины — где водителям придется задержаться сегодня вечером

20:40 Стартовые составы на матч Украина — Исландия — Ребров удивил выбором игроков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:35 В России заявили, что не воюют с ИГИЛ и поддерживают террористическую группировку

20:32 Прокуроров могут обязать извиняться перед обвиняемыми в случае недоказания их вины

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