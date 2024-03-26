Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

В гостях у студии Новини.LIVE самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — как не заболеть туберкулезом и мифами об эпилепсии.

Посмотреть эфир можно в 21:05 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

проявления эпилепсии;

мифы о ней;

профилактика туберкулеза;

пути его распространения

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.