Профилактика туберкулеза и мифы об эпилепсии — Комаровский в эфире Новини.LIVE

В гостях у студии Новини.LIVE самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — как не заболеть туберкулезом и мифами об эпилепсии.
Посмотреть эфир можно в 21:05 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- проявления эпилепсии;
- мифы о ней;
- профилактика туберкулеза;
- пути его распространения
Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.
Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.