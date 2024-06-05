Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

В Україні прогнозують складну ситуацію з електроенергією вже цієї зими через російські обстріли. Тому громадянам доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з енергетикою взимку

За словами Попенка, Україна не зможе на один-два роки відновити потрібний обсяг енергогенерації, тому зима буде важкою й триватимуть відключення.

"У багатоквартирних будинках буде дуже складно в холодну пору року. Особливо для тих, хто користується електроопаленням, електроплитами та іншими електричними приладами", — сказав він.

Експерт попередив українців, що варто зараз думати й шукати можливість переїхати в інші міста або області, де є постачання електроенергії.

Також Попенко заявив, що вже у липні в Україні можливі відключення світла на 10 годин.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.