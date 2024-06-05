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Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

05 червня 2024 р. 09:54

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09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

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09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Text

09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

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08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

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23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

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22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

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21:30 Нова тактика окупантів та ситуація на Сумщині — ексклюзив Новини.LIVE з фронту

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В Україні прогнозують складну ситуацію з електроенергією вже цієї зими через російські обстріли. Тому громадянам доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з енергетикою взимку

За словами Попенка, Україна не зможе на один-два роки відновити потрібний обсяг енергогенерації, тому зима буде важкою й триватимуть відключення. 

"У багатоквартирних будинках буде дуже складно в холодну пору року. Особливо для тих, хто користується електроопаленням, електроплитами та іншими електричними приладами", — сказав він.

Експерт попередив українців, що варто зараз думати й шукати можливість переїхати в інші міста або області, де є постачання електроенергії.

Також Попенко заявив, що вже у липні в Україні можливі відключення світла на 10 годин.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

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10:20 Вибухи на Харківщині — в трьох районах спалахнули пожежі

10:15 У Чорному морі присутній флот окупантів — яку загрозу становить

10:14 У Києві та області сьогодні розпочнуться масштабні військові навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:09 РФ вночі атакувала "шахедами" — скільки БпЛА збила українська ППО

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23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

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22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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