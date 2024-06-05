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Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

05 червня 2024 р. 09:35

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09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

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23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

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В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через пошкодження, завдані російськими обстрілами. Вже у липні можливі відключення світла на 10 годин.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Дефіцит електроенергії в Україні

За словами Попенка, не варто очікувати зменшення тривалості відключень, оскільки через російські обстріли Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

Водночас за допомогою імпорту також не вдається покрити це дефіцит.

Він зауважив, що покращення ситуації з енергетикою можна очікувати аж у вересні, а протягом літа відключення світла триватимуть по 6-8 годин.

Нагадаємо, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Також народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.

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