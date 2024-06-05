Не будет света по 10 часов — Попенко предупредил украинцев о сложной ситуации в июле

В Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за повреждений, нанесенных российскими обстрелами. Уже в июле возможны отключения света на 10 часов.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Дефицит электроэнергии в Украине

По словам Попенко, не стоит ожидать уменьшения продолжительности отключений, поскольку из-за российских обстрелов Украине не хватает генерации для покрытия всех потребностей.

В то же время, с помощью импорта также не удается покрыть этот дефицит.

Он отметил, что улучшение ситуации с энергетикой можно ожидать в сентябре, а в течение лета отключения света будут продолжаться по 6-8 часов.

Напомним, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщил о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.