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Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

5 июня 2024 г. 9:54

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В Украине прогнозируют сложную ситуацию с электроэнергией уже этой зимой из-за российских обстрелов. Потому гражданам придется переезжать, желательно в частный сектор.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Что будет с энергетикой зимой

По словам Попенко, Украина не сможет на один-два года восстановить нужный объем энергогенерации, поэтому зима будет тяжелой и будут продолжаться отключения.

"В многоквартирных домах будет очень сложно в холодное время года. Особенно для тех, кто пользуется электроотоплением, электроплитами и другими электрическими приборами", — сказал он.

Эксперт предупредил украинцев, что сейчас стоит думать и искать возможность переехать в другие города или области, где есть снабжение электроэнергии.

Также Попенко заявил, что уже в июле в Украине возможны отключения света на 10 часов.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

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