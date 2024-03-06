Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок, 6 березня, у чергах на території Польщі перебувають понад 2300 вантажних транспортних засобів.

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Черги на кордоні з Польщею

"Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску. Загалом на кордоні з Польщею їх дев'ять. Десь блокують повністю, десь ускладнюють проїзд для вантажних засобів. Станом на ранок сукупно в чергах на території Польщі перебуває трохи більше 2300 вантажівок", — сказав Демченко, говорячи про загальну ситуацію на кордоні.

Він додав, що найбільш проблемні ділянки — це КПП "Ягодин–Дорогуськ" та "Краківець–Корчова".

"Найбільш проблемні "Ягодин–Дорогуськ" та "Краківець–Корчова". Зокрема, на першому взагалі не пропускають транспорт, які виїжджає з України. Також непроста ситуація на пункті пропуску "Шегині–Медика" — рух ускладнений в обох напрямках", — сказав Демченко.

У той же час речник ДПСУ наголосив, що гуманітарні та військові вантажі направляються в Україну безперешкодно.

Нагадаємо, депутат від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що блокада кордону Польщі — це наслідок внутрішньополітичної боротьби між партіями Ярослава Качинського та Дональда Туска. Він переконаний, що швидко вирішити це питання не вдасться.

Однак, у Верховній Раді переконані, що повне закриття кордону з Польщею неможливе.