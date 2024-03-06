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Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

06 березня 2024 р. 11:21

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок, 6 березня, у чергах на території Польщі перебувають понад 2300 вантажних транспортних засобів. 

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Черги на кордоні з Польщею

"Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску. Загалом на кордоні з Польщею їх дев'ять. Десь блокують повністю, десь ускладнюють проїзд для вантажних засобів. Станом на ранок сукупно в чергах на території Польщі перебуває трохи більше 2300 вантажівок", — сказав Демченко, говорячи про загальну ситуацію на кордоні. 

Він додав, що найбільш проблемні ділянки — це КПП "Ягодин–Дорогуськ" та "Краківець–Корчова". 

"Найбільш проблемні "Ягодин–Дорогуськ" та "Краківець–Корчова". Зокрема, на першому взагалі не пропускають транспорт, які виїжджає з України. Також непроста ситуація на пункті пропуску "Шегині–Медика" — рух ускладнений в обох напрямках", — сказав Демченко. 

У той же час речник ДПСУ наголосив, що гуманітарні та військові вантажі направляються в Україну безперешкодно.

Нагадаємо, депутат від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що блокада кордону Польщі — це наслідок внутрішньополітичної боротьби між партіями Ярослава Качинського та Дональда Туска. Він переконаний, що швидко вирішити це питання не вдасться.

Однак, у Верховній Раді переконані, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. 

 

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11:28 Тарифи на деякі послуги ЖКГ можна знизити удвічі — що важливо знати

11:27 Латвія заборонила ввезення товарів із Росії — які продукти потрапили до списку

11:25 Шарій повідомив про обстріл його автомобіля в Іспанії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:25 Руйнування в Одесі — які наслідки нічної атаки на місто

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

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18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії