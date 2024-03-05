Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що блокада кордону Польщі — це наслідок внутрішньополітичної боротьби між партіями Ярослава Качинського та Дональда Туска. Він переконаний, що швидко вирішити це питання не вдасться.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка причина протестів у Польщі

"Це цілком внутрішньополітичне протистояння між партіями ПіС і партією Туска, між Качинським і Туском. Це боротьба за те, хто більше любить поляків", — сказав Дунда, коментуючи протести фермерів.

Він додав, що чинна польська влада розуміє наслідки цієї боротьби та блокади кордону.

"Вони усвідомлюють те, що від торгівлі виграє Польща, бо для них профіцит торгівлі з Україною — понад $3 млрд. Вони розуміють, що торгівля не повинна зупинятися. Але політична доцільність бере своє", — сказав нардеп.

Дунда зазначив, що 28 березня, ймовірно, відбудеться урядова зустріч представників України та Польщі, в рамках якої друга представить свої пропозиції щодо вирішення проблеми. Однак, політик переконаний, що швидко вирішити це питання все одно не вдасться.

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжували блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.