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Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

05 березня 2024 р. 11:38

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11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

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11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда заявив, що блокада кордону Польщі — це наслідок внутрішньополітичної боротьби між партіями Ярослава Качинського та Дональда Туска. Він переконаний, що швидко вирішити це питання не вдасться.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка причина протестів у Польщі

"Це цілком внутрішньополітичне протистояння між партіями ПіС і партією Туска, між Качинським і Туском. Це боротьба за те, хто більше любить поляків", — сказав Дунда, коментуючи протести фермерів. 

Він додав, що чинна польська влада розуміє наслідки цієї боротьби та блокади кордону. 

"Вони усвідомлюють те, що від торгівлі виграє Польща, бо для них профіцит торгівлі з Україною — понад $3 млрд. Вони розуміють, що торгівля не повинна зупинятися. Але політична доцільність бере своє", — сказав нардеп. 

Дунда зазначив, що 28 березня, ймовірно, відбудеться урядова зустріч представників України та Польщі, в рамках якої друга представить свої пропозиції щодо вирішення проблеми. Однак, політик переконаний, що швидко вирішити це питання все одно не вдасться. 

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжували блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект. 

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11:47 Іммобіле розповів, як Лаціо обіграє Баварію у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

11:45 Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

11:33 Битва Tesla проти Nissan — рейтинг електромобілів в Україні у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

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