Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что блокада границы Польши — это следствие внутриполитической борьбы между партиями Ярослава Качинского и Дональда Туска. Он убежден, что быстро решить вопрос не удастся.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая причина протестов в Польше

"Это вполне внутриполитическое противостояние между партиями ПиС и партией Туска, между Качинским и Туском. Это борьба за то, кто больше любит поляков", — сказал Дунда, комментируя протесты фермеров.

Он добавил, что действующие польские власти понимают последствия этой борьбы и блокады границы.

"Они отдают себе отчет в том, что от торговли выигрывает Польша, потому что для них профицит торговли с Украиной — более $3 млрд. Они понимают, что торговля не должна останавливаться. Но политическая целесообразность берет свое", — сказал нардеп.

Дунда отметил, что 28 марта, вероятно, состоится правительственная встреча представителей Украины и Польши, в рамках которой вторая представит свои предложения по решению проблемы. Однако политик убежден, что быстро решить этот вопрос все равно не получится.

Напомним, на утро 4 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть пропускных пунктов с девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.