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Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

5 марта 2024 г. 11:38

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12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

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11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

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07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

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21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

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20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что блокада границы Польши — это следствие внутриполитической борьбы между партиями Ярослава Качинского и Дональда Туска. Он убежден, что быстро решить вопрос не удастся. 

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая причина протестов в Польше

"Это вполне внутриполитическое противостояние между партиями ПиС и партией Туска, между Качинским и Туском. Это борьба за то, кто больше любит поляков", — сказал Дунда, комментируя протесты фермеров.

Он добавил, что действующие польские власти понимают последствия этой борьбы и блокады границы.

"Они отдают себе отчет в том, что от торговли выигрывает Польша, потому что для них профицит торговли с Украиной — более $3 млрд. Они понимают, что торговля не должна останавливаться. Но политическая целесообразность берет свое", — сказал нардеп.

Дунда отметил, что 28 марта, вероятно, состоится правительственная встреча представителей Украины и Польши, в рамках которой вторая представит свои предложения по решению проблемы. Однако политик убежден, что быстро решить этот вопрос все равно не получится.

Напомним, на утро 4 марта польские фермеры продолжали блокировать шесть пропускных пунктов с девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.

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12:15 Украина обезвредила два из четырех патрульных кораблей РФ — Плетенчук рассказал об успехах ВМС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе