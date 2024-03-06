Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро, 6 марта, в очередях на территории Польши находятся более 2300 грузовых транспортных средств.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Очереди на границе с Польшей

"Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска. В общей сложности на границе с Польшей их девять. Где-то блокируют полностью, где-то усложняют проезд для грузовых средств. По состоянию на утро совокупно в очередях на территории Польши находится чуть более 2300 грузовиков", — сказал Демченко, говоря об общей ситуации на границе.

Он добавил, что наиболее проблемные участки — это КПП "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".

"Самые проблемные "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева". В частности, на первом вообще не пропускают выезжающий из Украины транспорт. Также непростая ситуация на пункте пропуска "Шегини-Медика" — движение затруднено в обоих направлениях", — сказал Демченко.

В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что гуманитарные и военные грузы направляются в Украину беспрепятственно.

Напомним, депутат от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что блокада границы Польши — это следствие внутриполитической борьбы между партиями Ярослава Качиньского и Дональда Туска. Он убежден, что быстро решить этот вопрос не получится.

Однако в Верховной Раде убеждены, что полное закрытие границы с Польшей невозможно.