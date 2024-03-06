Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях arrow
Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

6 марта 2024 г. 11:21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро, 6 марта, в очередях на территории Польши находятся более 2300 грузовых транспортных средств.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Очереди на границе с Польшей

"Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска. В общей сложности на границе с Польшей их девять. Где-то блокируют полностью, где-то усложняют проезд для грузовых средств. По состоянию на утро совокупно в очередях на территории Польши находится чуть более 2300 грузовиков", — сказал Демченко, говоря об общей ситуации на границе.

Он добавил, что наиболее проблемные участки — это КПП "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".

"Самые проблемные "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева". В частности, на первом вообще не пропускают выезжающий из Украины транспорт. Также непростая ситуация на пункте пропуска "Шегини-Медика" — движение затруднено в обоих направлениях", — сказал Демченко.

В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что гуманитарные и военные грузы направляются в Украину беспрепятственно.

Напомним, депутат от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда заявил, что блокада границы Польши — это следствие внутриполитической борьбы между партиями Ярослава Качиньского и Дональда Туска. Он убежден, что быстро решить этот вопрос не получится.

Однако в Верховной Раде убеждены, что полное закрытие границы с Польшей невозможно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

11:55 Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

11:55 Украинцы начали получать домой сообщения от ТЦК — что они означают

11:46 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов

11:43 В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:28 Тарифы на некоторые услуги ЖКХ можно снизить вдвое — что важно знать

11:27 Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список

11:25 Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании

11:25 Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

11:24 Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

11:55 Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

11:55 Украинцы начали получать домой сообщения от ТЦК — что они означают

11:46 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов

11:43 В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

11:28 Тарифы на некоторые услуги ЖКХ можно снизить вдвое — что важно знать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:27 Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список

11:25 Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании

11:25 Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

11:24 Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

11:22 В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд

06:40 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг лома меди по регионам Украины

06:17 Чем нам помог польский трактор с Путиным? 10 аргументов о настоящих угрозах для Украины

5 марта 2024

17:18 "Сергей Котов" — как ГУР уничтожили новейший российский корабль

15:15 Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed

06:40 Цены на металлолом в марте — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Эксклюзив

06:01 Россия не смогла сломать Азов, — интервью Юлии Федосюк

4 марта 2024

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России