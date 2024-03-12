Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — інсульт: його ознаки, міфи та перша невідкладна допомога при його прояві.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- інсульт: його ознаки, симптоми та перша допомога;
- нюанси роботи лікарів "швидкої допомоги";
- курси з надання невідкладної допомоги;
- заяви Уляни Супрун щодо діяльності борців з корупцією.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.
Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.