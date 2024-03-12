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Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

12 березня 2024 р. 19:00

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Text

16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — інсульт: його ознаки, міфи та перша невідкладна допомога при його прояві. 

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • інсульт: його ознаки, симптоми та перша допомога;
  • нюанси роботи лікарів "швидкої допомоги";
  • курси з надання невідкладної допомоги;
  • заяви Уляни Супрун щодо діяльності борців з корупцією.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись.

Також лікар розповідав про симптоми та ризики інфікування ВІЛ та СНІД.

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19:03 Шпигував за будівлями СБУ і ЗСУ — російський агент отримав значний тюремний строк

18:56 Робив ухилянтам фальшиві документи — на Львівщині викрили шахрая

18:53 Мобілізація осіб з інвалідністю до лав ЗСУ — адвокат назвав головну умову

18:48 Адвокат відповів, чи зможуть мобілізовувати з 18 років згідно з новим законопроєктом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:32 На Харківщині у пенсіонерки в руці виявили величезного хробака-паразита

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Text

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді