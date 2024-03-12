Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — инсульт: его признаки, мифы и первая неотложная помощь при его проявлении.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

инсульт: его признаки, симптомы и первая помощь;

нюансы работы врачей скорой помощи;

курсы по оказанию неотложной помощи;

заявления Ульяны Супрун о деятельности борцов с коррупцией.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.