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Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

12 марта 2024 г. 19:00

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

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11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

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11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Text

16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Text

13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

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Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — инсульт: его признаки, мифы и первая неотложная помощь при его проявлении.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • инсульт: его признаки, симптомы и первая помощь;
  • нюансы работы врачей скорой помощи;
  • курсы по оказанию неотложной помощи;
  • заявления Ульяны Супрун о деятельности борцов с коррупцией.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.

Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.

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19:25 Очереди на границе Украины — на каком КПП водителям придется долго стоять

19:23 В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА

19:15 В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:10 США готовят пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, — Reuters

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

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