Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — инсульт: его признаки, мифы и первая неотложная помощь при его проявлении.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE
Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:
- инсульт: его признаки, симптомы и первая помощь;
- нюансы работы врачей скорой помощи;
- курсы по оказанию неотложной помощи;
- заявления Ульяны Супрун о деятельности борцов с коррупцией.
Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться.
Также врач рассказывал о симптомах и рисках инфицирования ВИЧ и СПИДом.