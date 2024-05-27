Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

В цьому році Україна не зіштовхнулася з потужними блекаутами, як було взимку 2022-2023 років. Втім, знадобиться ще багато сил і ресурсів, щоб відновити енергосистему нашої держави.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив економіст Андрій Новак.

Ліквідація наслідків російських обстрілів

"Були в нас відключення світла, але не багато і не в усіх регіонах України. Сподіваюся, що гірше, ніж зима 2022 року в нашій енергетиці вже не буде. Але все залежить від темпів ліквідації наслідків того, що вже зруйноване чи пошкоджене", — пояснив експерт.

Новак зазначив, що для ремонту пошкоджених об'єктів знадобиться дуже дороге енергетичне обладнання, для монтування якого потрібен час. Також цей процех потребує спеціалістів високої кваліфікації, кількість яких також обмежена. Тому, вважає економіст, процес відновлення не буде швидким.

"Тут ми залежимо і від ситуації на фронті, і від темпів ліквідації попередніх наслідків", — наголосив Новак.

Варто також зазначити, що розмір тарифів на електроенергію буде залежати від того, наскільки західні партнери долучаться до відновлення пошкодженої енергосистеми України, і таким чином полегшить тягар на українську економіку і споживачі.

Раніше ми розповідали, що Новак заявив, що один із найважливіших кроків, який допоможе відновленню української економіки — отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про суму у 61 мільярдів доларів.

В Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними кампаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.