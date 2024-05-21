Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що захистити об'єкти генерації можна лише ракетами. Він зазначив, що у нас дійсно дуже вражена інфраструктура й без імпорту ми зараз не проживемо, але блекаутів очікувати не потрібно.

Про це народний депутат Олексій Кучеренко розповів у ефірі Ранок.LIVE в вівторок, 21 травня.

Захистити об'єкти генерації можна лише ракетами

В ефірі Кучеренко зауважив, що енергетика України вже постраждала, але блекаутів очікувати не потрібно. Хоча графіки й обмеження найближчим час будуть. Він також додав, що захистити об'єкти генерації від ракет можна лише в один спосіб — ракетами.

"Коли я чую від Президента України, що на Трипільську станцію летіло 11 ракет і 7 з них збили, а 4 ні, бо в нас не було ракет. Я задумаюся над питанням, що, можливо, ті десятки мільярдів гривень не треба було на фантомні укриття списувати, може ракети треба було купити", — наголосив Кучеренко.

Нардеп розповів, що інфраструктура України дуже вражена й без імпорту зараз ми не проживемо, тому його треба максимально збільшувати, щоб частково перекрити дефіцит.

Нагадаємо, що в Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть як для промислових споживачів, так і для побутових. Олег Попенко сказав, що відключення електроенергії українцям гарантовані в липні та серпні, а взимку все буде набагато складніше.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.