Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что защитить объекты генерации можно только ракетами. Он отметил, что у нас действительно очень уражена инфраструктура и без импорта мы сейчас не проживем, но блекаутов ожидать не нужно.

Об этом народный депутат Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Ранок.LIVE" во вторник, 21 мая.

Защитить объекты генерации можно только ракетами

В эфире Кучеренко сказал, что энергетика Украины уже пострадала, но блекаутов ждать не нужно. Хотя графики и ограничения в ближайшее время будут. Он также добавил, что защитить объекты генерации от ракет можно только одним способом — ракетами.

"Когда я слышу от Президента Украины, что на Трипольскую станцию летело 11 ракет и 7 из них сбили, а 4 нет, потому что у нас не было ракет. Я задумаюсь над вопросом, что, возможно, те десятки миллиардов гривен не надо было на фантомные укрытия списывать, может, ракеты надо было купить» , — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп рассказал, что инфраструктура Украины очень впечатлена и без импорта сейчас мы не проживем, поэтому ее нужно максимально увеличивать, чтобы частично перекрыть дефицит.

Напомним, что в Украине снова вводятся графики отключений электроэнергии. Они будут применяться как для промышленных потребителей, так и для бытовых. Олег Попенко сказал, что отключения электроэнергии украинцам гарантированы в июле и августе, а зимой все будет гораздо сложнее.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.