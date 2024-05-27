Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

В этом году Украина не столкнулась с мощными блекаутами, как было зимой 2022-2023 годов. Впрочем, понадобится еще много сил и ресурсов, чтобы восстановить энергосистему нашего государства.

Такое мнение в эфире Вечір. LIVE высказал экономист Андрей Новак.

Ликвидация последствий российских обстрелов

"Были у нас отключения света, но не много и не во всех регионах Украины. Надеюсь, что хуже зимы 2022 года в нашей энергетике уже не будет. Но все зависит от темпов ликвидации последствий того, что уже разрушено или повреждено", — объяснил эксперт.

Новак отметил, что для ремонта поврежденных объектов понадобится очень дорогое энергетическое оборудование, для монтирования которого нужно время. Также этот процесс требует специалистов высокой квалификации, количество которых также ограничено. Поэтому, считает экономист, процесс восстановления не будет скорым.

"Здесь мы зависим и от ситуации на фронте, и от темпов ликвидации предварительных последствий", — подчеркнул Новак.

Следует также отметить, что размер тарифов на электроэнергию будет зависеть от того, насколько западные партнеры присоединятся к возобновлению поврежденной энергосистемы Украины, и таким образом облегчит груз на украинскую экономику и потребители.

Ранее мы рассказывали, что Новак заявил, что один из важнейших шагов, который поможет восстановлению украинской экономики – получение помощи от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о сумме в 61 миллиард долларов.

В Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными кампаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.