Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

Голова Комітету економістів Андрій Новак заявив, що один із найважливіших кроків, який допоможе відновленню української економіки — отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про суму у 61 мільярдів доларів.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відновлення економіки в Україні

За словами Новака, у відновленні української економіки наразі неабияк посприяла б фінансова допомога від США у розмірі 61 мільярдів доларів. Втім, через певні політичні протиріччя фінансування затримується. Крім того, там вирішується й доля допомоги для Ізраїлю й Тайваню.

"Стали заручниками політичних дискусій, які пов'язали з ситуацією на американо-мексиканському кордоні. Є якась аналогія: в нас проблеми на кордоні й у них", — сказав Новак.

Нагадаємо, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення відновлення української економіки розпочалося у 2023 році. Так, показник валового внутрішнього продукту зріс на понад 5%. Крім того, вдалося залучити понад 70 мільярдів доларів із зовнішнього фінансування.