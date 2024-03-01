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Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

01 березня 2024 р. 14:51

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

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14:51 Експерт назвав головний фактор, який допоможе відновити українську економіку

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Text

12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Text

12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Text

11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Text

10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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Голова Комітету економістів Андрій Новак заявив, що один із найважливіших кроків, який допоможе відновленню української економіки — отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про суму у 61 мільярдів доларів. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відновлення економіки в Україні

За словами Новака, у відновленні української економіки наразі неабияк посприяла б фінансова допомога від США у розмірі 61 мільярдів доларів. Втім, через певні політичні протиріччя фінансування затримується. Крім того, там вирішується й доля допомоги для Ізраїлю й Тайваню. 

"Стали заручниками політичних дискусій, які пов'язали з ситуацією на американо-мексиканському кордоні. Є якась аналогія: в нас проблеми на кордоні й у них", — сказав Новак. 

Нагадаємо, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні. 

До слова, від початку повномасштабного вторгнення відновлення української економіки розпочалося у 2023 році. Так, показник валового внутрішнього продукту зріс на понад 5%. Крім того, вдалося залучити понад 70 мільярдів доларів із зовнішнього фінансування. 

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14:57 Джошуа та Нганну з'ясували, чий удар сильніший

14:56 Невдала втеча в Румунію за 4 тис. євро — прикордонники затримали чергових ухилянтів

14:56 У семи училищах України навчатимуть операторів дронів — Федоров назвав регіони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:52 Повістки виписують цілодобово — як працюють ТЦК у Черкаській області

14:48 ЗСУ завдали удару по ворожому комплексу "Панцир-С1" на території РФ

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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