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Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

1 марта 2024 г. 14:51

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14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

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14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

Text

13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Text

12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:39 Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

Text

11:04 В обход санкций — в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

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Глава Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что один из важнейших шагов, который поможет возобновлению украинской экономики — получение помощи от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о сумме в 61 миллиард долларов.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Восстановление экономики в Украине

По словам Новака, в восстановлении украинской экономики сейчас очень посодействовала бы финансовая помощь от США в размере 61 миллиардов долларов. Впрочем, из-за определенных политических противоречий финансирование задерживается. Кроме того, там решается и судьба помощи Израилю и Тайваню.

"Стали заложниками политических дискуссий, которые связали с ситуацией на американо-мексиканской границе. Есть какая-то аналогия: у нас проблемы на границе и у них", — сказал Новак.

Напомним, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека в при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

К слову, с начала полномасштабного вторжения на восстановление украинской экономики началось в 2023 году. Так, показатель валового внутреннего продукта вырос более чем на 5%. Кроме того, удалось привлечь более 70 миллиардов долларов по внешнему финансированию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:52 Повестки выписывают круглосуточно – как работают ТЦК в Черкасской области

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12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

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