Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

Глава Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что один из важнейших шагов, который поможет возобновлению украинской экономики — получение помощи от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о сумме в 61 миллиард долларов.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Восстановление экономики в Украине

По словам Новака, в восстановлении украинской экономики сейчас очень посодействовала бы финансовая помощь от США в размере 61 миллиардов долларов. Впрочем, из-за определенных политических противоречий финансирование задерживается. Кроме того, там решается и судьба помощи Израилю и Тайваню.

"Стали заложниками политических дискуссий, которые связали с ситуацией на американо-мексиканской границе. Есть какая-то аналогия: у нас проблемы на границе и у них", — сказал Новак.

Напомним, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека в при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

К слову, с начала полномасштабного вторжения на восстановление украинской экономики началось в 2023 году. Так, показатель валового внутреннего продукта вырос более чем на 5%. Кроме того, удалось привлечь более 70 миллиардов долларов по внешнему финансированию.