Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку arrow
Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

28 лютого 2024 р. 12:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Text

00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Text

20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Text

00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Text

20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні. 

Про це доктор економічних наук сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Кешбек за купівлю українських товарів

"На мою думку, це повинна бути не так державна програма, як консолідована програма бізнесу, який готовий один відсоток чи піввідсотка від обороту продукції повертати у вигляді кешбеку. Для економіки ця програма може бути дуже цікавою", — сказав Длігач, коментуючи ініціативу. 

Він пояснив, що в нашій країні суттєво переважає кількість імпортованої продукції, в той час як українська нічим не гірша за якістю. Тож, на думку експерта, відповідна програма про повернення кешбеку перш за все приверне увагу споживачів до "свого" продукту, а також допоможе простимулювати економіку. 

"Замислитися: а який ти купуєш сир, овочі чи інші харчові продукти? Українцям варто привчитися підтримувати українського виробника", — сказав Длігач. 

Економіст переконаний, що програма "Купуй українське" буде успішною і її підтримають українці. 

Нагадаємо, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.

Також ми розповідали, як мережі АЗС активно допомогають українським військовим.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:33 Виплати після поранення — як військовому отримати 100 тис. гривень, якщо оплата не надійшла вчасно

12:33 ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у світі — китайці нарощують збут

12:30 Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США

12:26 Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі

12:19 Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії — про що говорили політики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

12:02 У Росії 18-річну дівчину відправили до СІЗО через вірш Шевченка

12:00 НЛО на фронті — українські військові зняли на відео загадковий об’єкт

11:47 Шукала слабкі місця в обороні ЗСУ — у Харкові викрили посадовицю університету

12:33 Виплати після поранення — як військовому отримати 100 тис. гривень, якщо оплата не надійшла вчасно

12:33 ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у світі — китайці нарощують збут

12:30 Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США

12:26 Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі

12:19 Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії — про що говорили політики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла

12:02 У Росії 18-річну дівчину відправили до СІЗО через вірш Шевченка

12:00 НЛО на фронті — українські військові зняли на відео загадковий об’єкт

11:47 Шукала слабкі місця в обороні ЗСУ — у Харкові викрили посадовицю університету

11:47 Підрив Кримського мосту, знищення кораблів РФ і зрадників — досягнення голови СБУ Малюка на посаді

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у лютому

06:30 Війська НАТО в Україні — чому Макрон раптом заговорив про це

Ексклюзив

06:16 Травень-червень — вирішальний, — Мельник із 47-ї бригади про війну проти РФ

Ексклюзив

05:40 Гордон назвав три кроки, які можуть покращити мобілізацію

27 лютого 2024
Ексклюзив

22:16 У Києві процвітає корупція, а місто занепадає — велике інтерв'ю з Максимом Бахматовим

Новина з фото

06:40 Ціни на металобрухт у лютому — скільки коштує 1 кг нержавійної сталі в Україні

Ексклюзив

06:36 Дружба з Ахметовим, зв'язки з росіянами та сценарії війни, — інтерв'ю Дмитра Гордона

06:30 IRIS-T SLX — чи отримають ЗСУ модернізовані німецькі системи ППО

Ексклюзив

06:17 Національна стратегія доходів: як уряд планує переводити ФОПів на загальну систему оподаткування

26 лютого 2024

21:50 Два роки війни в цифрах — як змінилася економіка країни та життя українців

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

Text

00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Text

20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці