Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні.

Про це доктор економічних наук сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Кешбек за купівлю українських товарів

"На мою думку, це повинна бути не так державна програма, як консолідована програма бізнесу, який готовий один відсоток чи піввідсотка від обороту продукції повертати у вигляді кешбеку. Для економіки ця програма може бути дуже цікавою", — сказав Длігач, коментуючи ініціативу.

Він пояснив, що в нашій країні суттєво переважає кількість імпортованої продукції, в той час як українська нічим не гірша за якістю. Тож, на думку експерта, відповідна програма про повернення кешбеку перш за все приверне увагу споживачів до "свого" продукту, а також допоможе простимулювати економіку.

"Замислитися: а який ти купуєш сир, овочі чи інші харчові продукти? Українцям варто привчитися підтримувати українського виробника", — сказав Длігач.

Економіст переконаний, що програма "Купуй українське" буде успішною і її підтримають українці.

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