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Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

28 февраля 2024 г. 12:02

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12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

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12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

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09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

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Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

Об этом доктор экономических наук сказал в интервью Новини.LIVE.

Кешбек за покупку украинских товаров

"По моему мнению, это должна быть не столько государственная программа, сколько консолидированная программа бизнеса, который готов один процент или полпроцента от оборота продукции возвращать в виде кэшбека. Для экономики эта программа может быть очень интересной", — сказал Длигач, комментируя инициативу.

Он объяснил, что в нашей стране существенно преобладает количество импортируемой продукции, в то время как украинская ничем не хуже по качеству. Поэтому, по мнению эксперта, соответствующая программа о возвращении кэшбека, прежде всего, привлечет внимание потребителей к "своему" продукту, а также поможет простимулировать экономику.

"Задуматься: а какой ты покупаешь сыр, овощи или другие продукты питания? Украинцам стоит приучиться поддерживать украинского производителя", — сказал Длигач.

Экономист убежден, что программа "Покупай украинское" будет успешной и ее поддержат украинцы.

Напомним, что в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Также мы рассказывали, как сети АЗС активно помогают украинским военным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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