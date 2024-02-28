Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

Об этом доктор экономических наук сказал в интервью Новини.LIVE.

Кешбек за покупку украинских товаров

"По моему мнению, это должна быть не столько государственная программа, сколько консолидированная программа бизнеса, который готов один процент или полпроцента от оборота продукции возвращать в виде кэшбека. Для экономики эта программа может быть очень интересной", — сказал Длигач, комментируя инициативу.

Он объяснил, что в нашей стране существенно преобладает количество импортируемой продукции, в то время как украинская ничем не хуже по качеству. Поэтому, по мнению эксперта, соответствующая программа о возвращении кэшбека, прежде всего, привлечет внимание потребителей к "своему" продукту, а также поможет простимулировать экономику.

"Задуматься: а какой ты покупаешь сыр, овощи или другие продукты питания? Украинцам стоит приучиться поддерживать украинского производителя", — сказал Длигач.

Экономист убежден, что программа "Покупай украинское" будет успешной и ее поддержат украинцы.

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